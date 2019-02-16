Трансляция: полуфинал конкурса "Лидеры России" по ЦФО

В Подмосковье проходит полуфинал конкурса "Лидеры России" по Центральному федеральному округу. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом АНО "Россия — страна возможностей". На сегодняшний день это самый масштабный и амбициозный конкурс для управленцев нового поколения, не имеющий аналогов в мире.

Сейчас конкурс находится на этапе полуфиналов. В прошлые выходные отбор вёлся в СВФО. Финал состоится в марте в Сочи.

Первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017 по февраль 2018 года. Участие в нём приняли почти 200 тысяч человек. 67 из 103 победителей получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов.