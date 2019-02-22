Прямая трансляция: суд решает вопрос об аресте матери, бросившей сына в лесу

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Прямая трансляция: суд решает вопрос об аресте матери, бросившей сына в лесу

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В Москве суд рассматривает вопрос об аресте 33-летней Надежды Куликовой, бросившей сына умирать в Лосином Острове. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Напомним, утром 18 февраля Куликова заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Мальчик имеет отклонения в развитии и наблюдается у психиатра. Позднее он был найден невредимым автомобилистами на МКАД недалеко от Лосиного Острова с мешком на голове. Женщине инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.

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