Прямая трансляция: суд решает вопрос об аресте матери, бросившей сына в лесу

В Москве суд рассматривает вопрос об аресте 33-летней Надежды Куликовой, бросившей сына умирать в Лосином Острове. Лайф ведёт прямую трансляцию.
Напомним, утром 18 февраля Куликова заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Мальчик имеет отклонения в развитии и наблюдается у психиатра. Позднее он был найден невредимым автомобилистами на МКАД недалеко от Лосиного Острова с мешком на голове. Женщине инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.
- Популярные
- По времени