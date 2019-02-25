Видео: арест водителя BMW, протаранившего толпу в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге избирает меру пресечения водителю, который на своём BMW протаранил толпу на Невском проспекте поздно вечером 23 февраля. Напомним, под колёсами немецкой иномарки погибло два человека, ещё три пострадали.
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Суд в Санкт-Петербурге избирает меру пресечения водителю, который на своём BMW протаранил толпу на Невском проспекте поздно вечером 23 февраля. Напомним, под колёсами немецкой иномарки погибло два человека, ещё три пострадали.
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