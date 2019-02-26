Прямая трансляция: родители школьников пытаются сами "сдать" ЕГЭ

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Прямая трансляция: родители школьников пытаются сами "сдать" ЕГЭ

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Фото:© РИА Новости/Алексей Мальгавко

"Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Так называется акция, которая проводится во всех регионах уже третий год. Сегодня родители школьников в очередной раз на себе узнают, через что проходят их дети, сдавая этот экзамен.

Акция стартовала 10 дней назад в том числе в Мурманской, Костромской, Московской областях. За две недели она будет запущена и в остальных субъектах.

Родители смогут узнать, как дети регистрируются на ЕГЭ, что из себя представляют задания, какие правила сдачи экзамена.

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