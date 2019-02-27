Прямая трансляция: туроператоры — о лучших направлениях для весеннего отдыха

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Прямая трансляция: туроператоры — о лучших направлениях для весеннего отдыха

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Фото: © Pixabay / rawenergy

В какие страны лучше всего ездить весной, а также как отдыхали россияне за рубежом в зимний сезон. Об этом рассказывает директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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