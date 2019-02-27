Прямая трансляция: эксперты обсуждают изменения в избирательном законодательстве

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Прямая трансляция: эксперты обсуждают изменения в избирательном законодательстве

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Фото: ©РИА Новости

Представители общественных организаций и эксперты ЦИК дают оценку предстоящим изменениям избирательного законодательства в России. Лайф ведёт прямую трансляцию:

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