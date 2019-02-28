Прямая трансляция: Путин на заседании коллегии МВД

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Прямая трансляция: Путин на заседании коллегии МВД

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии МВД РФ. Сегодня глава государства подводит итоги деятельности министерства за год и определяет основные направления работы.

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