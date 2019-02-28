Прямая трансляция: Настя Рыбка рассказывает "правду, которую скрывала"

Анастасия Вашукевич, она же Настя Рыбка, рассказывает "правду, которую скрывала". В частности, она намерена раскрыть, кто помог ей выйти из тюрьмы в Таиланде, что объединяет её с Алексом Лесли, и заодно рассказать о своих планах на будущее.

Настя Рыбка и её знакомый Алекс Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года во время секс-тренинга, который, по версии местных властей, был незаконным. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Вскоре они были депортированы из королевства.