Жесть на МКАД. Почти 40 машин столкнулись в Москве из-за гололедицы — видео

Читайте также

Жесть на МКАД. Почти 40 машин столкнулись в Москве из-за гололедицы — видео

688

Около 40 автомобилей столкнулись на МКАД. Всему виной гололёд и сильный снегопад. Лайф вёл прямую трансляцию с места ДТП.

Из-за массовой аварии сейчас перекрыты две полосы кольцевой автодороги.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×