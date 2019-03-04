Прямая трансляция: Карнавал в Рио-де-Жанейро

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Прямая трансляция: Карнавал в Рио-де-Жанейро

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Фото: pixabay

В Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный карнавал. По оценке местных властей, ожидается, что участие в нём примут около семи миллионов человек, среди которых 1,5 миллиона туристов. За праздником смотрите в прямой трансляции Лайфа:

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