Прямая трансляция: Весна близко? Когда ждать тепла в Москве

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Прямая трансляция: Весна близко? Когда ждать тепла в Москве

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Фото: pixabay

Директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев даёт прогноз, когда ждать весны в Москве. Кроме того, он расскажет о погоде на Масленую неделю и Международный женский день 8 Марта.

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