Прямая трансляция: Очередь за цветами к 8 Марта в Москве

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Прямая трансляция: Очередь за цветами к 8 Марта в Москве

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На Рижском рынке в Москве ажиотаж: мужчины скупают цветы в преддверии Международного женского дня. За очередью смотрите в прямой трансляции Лайфа:

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