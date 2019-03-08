Прямая трансляция: Президентский полк поздравляет с 8 Марта

Президентский полк поздравляет с 8 Марта. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Президентский полк в Международный женский день продемонстрирует лучшие элементы строевой подготовки, а также зрелищные приёмы обращения с карабином. После команды "вольно" военнослужащие подарят цветы девушкам.

Россиянок ранее поздравил президент России Владимир Путин. В своём поздравлении он отметил, что женщины нашей страны успевают делать всё и на работе, и дома, при этом они остаются красивыми, яркими и очаровательными.