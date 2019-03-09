Прямая трансляция: Крупнейшая выставка ретроавтомобилей в Москве

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Прямая трансляция: Крупнейшая выставка ретроавтомобилей в Москве

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Фото: © L!FE

Сотни старинных авто представлены на выставке в Москве. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Лучшие коллекции российских и зарубежных музеев ретроавтомобилей можно увидеть до 10 марта.

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