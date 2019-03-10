Прямая трансляция: В Москве полыхает склад лакокрасочных материалов

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Прямая трансляция: В Москве полыхает склад лакокрасочных материалов

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Крупный пожар охватил склад с лакокрасочными материалами на Звенигородском шоссе в Москве. По предварительным данным, его площадь — 2000 м². В здании частично обрушились перекрытия.

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