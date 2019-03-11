Прямая трансляция: Тренеры комментируют матч Россия — Канада на Универсиаде

Сборная России по хоккею обыграла своих самых принципиальных противников на льду в полуфинале Универсиады со счётом 5:1. Матч выдался очень эмоциональным: были и драки, и сломанные клюшки. Итоги игры комментируют наставники двух команд.

Ранее генеральный секретарь и исполнительный директор Международной федерации студенческого спорта Эрик Сейнтронд рассказал о триумфе сборной России на Универсиаде-2019 в Красноярске. Он отметил, что страна-хозяйка всегда выставляет сильнейших спортсменов.

Напомним, Универсиада завершится завтра, 12 марта. Сборная России выиграла студенческие игры досрочно, на настоящий момент у нас более 100 медалей.