Прямая трансляция: Анна Кузнецова рассказывает о судьбе девочки-маугли

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Прямая трансляция: Анна Кузнецова рассказывает о судьбе девочки-маугли

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Уполномоченная по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказывает о дальнейшей судьбе пятилетней девочки-маугли, найденной накануне в Москве.

Пятилетнего ребёнка среди кучи мусора и грязи нашли полицейские и спасатели, которые вскрыли дверь. Оказалось, что малышка уже полгода не выходила на улицу, а последние несколько дней была дома одна без еды. Истощённая, немытая девочка с вросшей в шею резинкой для волос была экстренно доставлена в больницу. Её мать задержана. По словам соседей, у женщины "беда с головой".

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