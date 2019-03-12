Прямая трансляция: Парламентские слушания по вопросу ветеринарной безопасности

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Прямая трансляция: Парламентские слушания по вопросу ветеринарной безопасности

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей

В Госдуме проходят парламентские слушания на тему "Совершенствование правового регулирования в целях обеспечения ветеринарной безопасности в Российской Федерации". Лайф ведёт прямую трансляцию:

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