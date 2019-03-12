Прямая трансляция: Крупный пожар на складе в Краснодаре

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Прямая трансляция: Крупный пожар на складе в Краснодаре

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Сильный пожар на складе в Краснодаре. По предварительной информации, горит полиэтиленовая и бумажная тара. За локализацией возгорания смотрите в прямой трансляции Лайфа:

Данных о погибших и пострадавших не поступало.

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