Прямая трансляция: В Сочи стартовал финал второго конкурса "Лидеры России"

По данным организаторов конкурса, за звание лучших управленцев поборются 300 участников.

В сочинском Парке науки и искусств "Сириус" стартовал финал второго конкурса "Лидеры России". Одним из первых испытаний для будущих управленцев стали открытые уроки в школах. Финалисты общаются с учениками, рассказывают о лидерстве и о том, как найти свой путь в жизни.

— На финальный этап приехало 300 лучших управленцев страны, которые с успехом прошли заочный этап, а также очные полуфиналы. Особенностью финала этого года станет расширение социальных проектов, в которых будут участвовать финалисты, в частности, конкурсанты проведут ряд мероприятий в школах, где расскажут ученикам о качествах настоящего лидера, — рассказал ТАСС руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Отметим, второй конкурс управленцев "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года и впервые обрёл статус международного. В нём приняли участие более 227 тысяч человек из 68 стран.