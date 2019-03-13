Прямая трансляция: Пленарное заседание Госдумы

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Прямая трансляция: Пленарное заседание Госдумы

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Депутаты Госдумы проводят пленарное заседание нижней палаты парламента. За ходом мероприятия смотрите в прямой трансляции Лайфа.

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