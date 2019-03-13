Прямая трансляция: В Нигерии из-под завалов рухнувшей школы спасают детей

В Нигерии спасают детей из-под завалов рухнувшей школы. За поисково-спасательной операцией следите в прямой трансляции Лайфа:
При обрушении школы под завалами оказались 100 человек. По последним данным, 19 уже спасли.
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В Нигерии спасают детей из-под завалов рухнувшей школы. За поисково-спасательной операцией следите в прямой трансляции Лайфа:
При обрушении школы под завалами оказались 100 человек. По последним данным, 19 уже спасли.
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