Прямая трансляция: В Нигерии из-под завалов рухнувшей школы спасают детей

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Прямая трансляция: В Нигерии из-под завалов рухнувшей школы спасают детей

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В Нигерии спасают детей из-под завалов рухнувшей школы. За поисково-спасательной операцией следите в прямой трансляции Лайфа:

При обрушении школы под завалами оказались 100 человек. По последним данным, 19 уже спасли.

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