Прямая трансляция: Пленарное заседание Госдумы

Читайте также

Прямая трансляция: Пленарное заседание Госдумы

25

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Депутаты Госдумы проводят пленарное заседание нижней палаты парламента. За ходом мероприятия следите в прямой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×