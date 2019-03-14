Прямая трансляция: Путин выступает на заседании РСПП

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Прямая трансляция: Путин выступает на заседании РСПП

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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. Среди главных вопросов — развитие строительства, борьба за экологию и цифровая экономика.

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