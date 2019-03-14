Прямая трансляция: Заседание клуба "Экспертный взгляд"

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Прямая трансляция: Заседание клуба "Экспертный взгляд"

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Экспертный институт социальных исследований совместно с газетой "Взгляд" проводит заседание клуба "Экспертный взгляд" на тему современных подходов к управлению в политике. За заседанием следите в прямой трансляции Лайфа:

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