Прямая трансляция: Работа полиции на месте бойни в мечетях в Новой Зеландии

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Прямая трансляция: Работа полиции на месте бойни в мечетях в Новой Зеландии

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Полиция, спасатели и медики работают на месте теракта в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерче. За ходом операции смотрите в прямой трансляции Лайфа:

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