Прямая трансляция: "Безумный Макс" из Сибири декорирует авто в стиле стимпанк

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Прямая трансляция: "Безумный Макс" из Сибири декорирует авто в стиле стимпанк

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Автомеханик из Иркутска Роман Никитин превращает старые машины в современных железных монстров. Мастер декорирует авто в стиле киберпанк.

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