Прямая трансляция: Детёныша редкой львинохвостой макаки показывают в зоопарке

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Прямая трансляция: Детёныша редкой львинохвостой макаки показывают в зоопарке

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В Московском зоопарке пополнение. У 13-летнего самца Кая и 11-летней самки Ляли родился малыш. Маленькую львинохвостую макаку уже показали публике.

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