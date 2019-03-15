Прямая трансляция: Сергей Зверев — о спасении Байкала

В Москве проходит пресс-конференция, посвящённая защите озера Байкал. На ней присутствует и главная "суперзвезда" Сергей Зверев.

Отметим, что для знаменитости проблема сохранения экологии Байкала — из разряда личных. Сергей Зверев родом из этих мест. В одном из интервью он вспоминал, как в далёком 1966 году он пошёл в детский сад № 2 при предприятии "Автовнештранс" в посёлке Култук, где работал его отец.

При этом сегодня стало известно, что на Байкале приостановили строительство завода по розливу воды.