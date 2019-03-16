Прямая трансляция: Захар Прилепин — о современном Крыме

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Прямая трансляция: Захар Прилепин — о современном Крыме

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Захар Прилепин рассказывает о Крыме. На литературных чтениях на фестивале "Крымская весна" писатель делится впечатлениями о путешествии на полуостров.

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