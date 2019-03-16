Прямая трансляция: Супербитва в The Division 2

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Прямая трансляция: Супербитва в The Division 2

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Игра, которая обещает уничтожить Fortnite и PUBG. Продолжение легендарной серии игр Tom Clancy’s наконец-то вышло. Ещё больше оружия, ещё больше взрывов и ещё больше непрекращающегося экшена.

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