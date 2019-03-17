Прямая трансляция: Koktebel Jazz Party. "Крымская весна"

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Прямая трансляция: Koktebel Jazz Party. "Крымская весна"

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Концерт большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова Koktebel Jazz Party в парке "Зарядье" на фестивале "Крымская весна". Лайф ведёт прямую трансляцию:

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