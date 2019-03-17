Прямая трансляция: Финал конкурса "Лидеры России"

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Прямая трансляция: Финал конкурса "Лидеры России"

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

В Сочи проходит финал всероссийского конкурса "Лидеры России". В него вышли 300 человек. Победителей объявят на торжественной церемонии закрытия конкурса.

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