Прямая трансляция: Экстрим-шоу в парке Горького

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Прямая трансляция: Экстрим-шоу в парке Горького

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Показательные выступления райдеров в дисциплине FMX в парке Горького на фестивале "Крымская весна" в Москве.

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