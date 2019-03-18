Прямая трансляция: Концерт в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией

Читайте также

Прямая трансляция: Концерт в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией

129

Крым празднует пятилетие годовщины воссоединения с Россией. В центре Симферополя проходит праздничный концерт.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×