Прямая трансляция: Репетиция полёта на Луну

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Прямая трансляция: Репетиция полёта на Луну

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Фото: © flickr.com / worldoflard

Полную имитацию жизни на Луне проводит международный космический экипаж. Шестерых космонавтов на четыре месяца закроют в наземном экспериментальном комплексе.

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