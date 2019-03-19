Прямая трансляция: Минздрав объявил войну Iqos

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Прямая трансляция: Минздрав объявил войну Iqos

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Фото: © Twitter /JS_BizPol

Минздрав объявил войну электронным сигаретам, в частности Icos. Сейчас представители ведомства дают пресс-конференцию, за ходом которой можно следить в прямой трансляции Лайфа:

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