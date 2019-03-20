Прямая трансляция: Путин запускает новое месторождение газа

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Прямая трансляция: Путин запускает новое месторождение газа

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Президент РФ Владимир Путин даёт старт работам на новом месторождении газа на Ямале. Там находится около семи триллионов кубометров газа — добывать его можно будет ещё следующие сто лет.

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