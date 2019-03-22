Прямая трансляция — Новая Sekiro: Shadows Die Twice

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Прямая трансляция — Новая Sekiro: Shadows Die Twice

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Исследуем Sekiro: Shadows Die Twice. Продолжение знаменитой игровой истории про ниндзя, который в один момент потерял всё и теперь вынужден снова спасать хозяина и исследовать огромный мир.

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