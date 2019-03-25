Прямая трансляция: В Подмосковье ангар горит на площади 2,4 тысячи квадратов

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Прямая трансляция: В Подмосковье ангар горит на площади 2,4 тысячи квадратов

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В Чеховском районе Подмосковья ангар горит на площади 2,4 тысячи квадратов. Лайф ведёт прямую трансляцию с места ЧП.

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