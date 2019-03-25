Прямая трансляция: Белые шары в память о погибших в "Зимней вишне"

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Прямая трансляция: Белые шары в память о погибших в "Зимней вишне"

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Белые воздушные шары запускают в Кемерове в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня". Люди весь день несут цветы и игрушки к месту трагедии. Сегодня исполняется год со дня страшного пожара.

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