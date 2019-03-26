Прямая трансляция: Итоги студенческой олимпиады "Я — профессионал"

В Москве подводят итоги студенческой олимпиады "Я — профессионал". В состязаниях участвовали молодые люди со всей России. Лучшие из них получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также возможность начать карьеру в крупной компании.

Первая олимпиада "Я — профессионал" прошла в 2017 году, дипломанты получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны. В сентябре 2018 года состоялась церемония открытия второй олимпиады.