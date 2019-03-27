Прямая трансляция: Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта

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Прямая трансляция: Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта

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Фото: © L!FE

Основной темой заседания являются национальные цели и стратегические задачи развития физической культуры и спорта в РФ до 2024 года и на последующий период.

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

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