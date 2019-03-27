Прямая трансляция: Мединский об итогах работы Минкульта в 2018 году

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Прямая трансляция: Мединский об итогах работы Минкульта в 2018 году

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Заседание итоговой коллегии Министерства культуры России проходит в эти минуты в Москве.

Министр культуры России Владимир Мединский даёт оценку работе ведомства в 2018 году и озвучивает основные задачи на текущий год. Лайф ведёт прямую трансляцию заседания.

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