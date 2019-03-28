Прямая трансляция: Путин и Жээнбеков подводят итоги переговоров

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Прямая трансляция: Путин и Жээнбеков подводят итоги переговоров

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Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков подводят итоги переговоров, которые состоялись в Бишкеке в рамках государственного визита российского лидера.

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