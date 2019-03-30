Прямая трансляция: В Москве на выставке раздают бездомных кошек

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Прямая трансляция: В Москве на выставке раздают бездомных кошек

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Фото: © Pixabay

Волонтёры организации "Люди в помощь кошкам-сиротам" проводят в Москве выставку-пристройство бездомных животных. Чтобы забрать питомца домой, нужен только паспорт.

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