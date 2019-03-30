Прямая трансляция: Экстрим – фестиваль "Прорыв-2019"

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Прямая трансляция: Экстрим – фестиваль "Прорыв-2019"

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В "Лужниках" проходит экстрим — фестиваль "Прорыв-2019". Известные российские и иностранные спортсмены показывают зрителям опасные и порой смертельные трюки.

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