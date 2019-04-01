Прямая трансляция: ЦИК Украины подводит итоги выборов президента страны

Центральная избирательная комиссия Украины проводит пресс-конференцию, посвящённую предварительным результатам выборов президента страны. Лайф ведёт прямую трансляцию мероприятия.
Выборы президента на Украине прошли накануне, 31 марта. После подсчёта более половины бюллетеней с большим отрывом от соперников лидирует глава партии "Слуга народа" и шоумен Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 30,22% избирателей.
На втором месте — действующий президент Украины Пётр Порошенко (16,64%). Третью строчку занимает лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко с результатом 13,08% голосов.
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