Прямая трансляция: Показ Беллы Потёмкиной на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

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Прямая трансляция: Показ Беллы Потёмкиной на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Неделя моды проходит в Москве на трёх подиумах в "Манеже" с 30 марта по 3 апреля.

Новая коллекция дизайнера Беллы Потёмкиной на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Неделя моды проходит в Москве на трёх подиумах в "Манеже" с 30 марта по 3 апреля. Лайф ведёт прямую трансляцию показа.

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