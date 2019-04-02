Прямая трансляция: Хабиб Нурмагомедов встречается со студентами в Москве

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Прямая трансляция: Хабиб Нурмагомедов встречается со студентами в Москве

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Чемпион UFC в лёгком весе рассказывает всё о мотивации и планах на следующий бой.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов встречается со студентами Плехановского университета в Москве. Лайф ведёт прямую трансляцию мероприятия.

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